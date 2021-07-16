РИАМО - 16 июл. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья завершает строительство ЖК «Новокосино-2» в Реутове. Возведение и сдача объекта запланированы на II квартал 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент права на земельный участок зарегистрированы, заключение о техническом состоянии объекта получено, проведены конкурсы, разработана проектная документация и выбран подрядчик. Строительно-монтажные работы проведет ГК «Гранель». Организация уже активно занимается реализацией проекта.

Завершение проблемного объекта идет в соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой.

«Сейчас мы переходим к активной фазе строительно-монтажных работ, которые рассчитаны на вторую половину 2021 года и на 2022 год. А в 2023 готовимся к выдаче ключей практически 1400 пострадавшим гражданам данного жилого комплекса», - прокомментировал директор Подмосковного Фонда Вячеслав Бетин.

На первом этапе демонтировали непригодные для использования конструкции, выявленные в процессе технического обследования ЖК.

Кроме того, обустроено временное ограждение, проложены временные дороги, сооружен бытовой городок и налажено освещение стройплощадки. Также параллели провели земляные работы, установку распорок, откопку пазух, укрепление шпунта, демонтаж и монтаж дренажа, замену и монтаж новой гидроизоляции.

Особое внимание уделили ремонту подземной части. Здесь просушили паркинг и обработали антигрибковыми составами, зачистили и защитили от коррозии металлические конструкции, заделали трещины, восстановили защитный слой бетона и неровности плиты перекрытия.

На объект завезли и смонтировали башенный кран.