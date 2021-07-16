РИАМО - 16 июл. Инспектор эконадзора и подмосковные полицейские оперативно нашли водителя грузовика, который незаконно сваливал строительный мусор на территории подмосковного городского округа Чехов, нарушителя заметили очевидцы, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Один из местных жителей снял на мобильный телефон, как машина вываливает мусор на месте сноса здания детского сада рядом с другими обломками. Видео получило широкий резонанс в соцсетях.

«Личность гражданина установлена. Самосвал задержан, в отношении собственника составлен протокол об административном правонарушении. Нарушитель собственными силами убрал завезенный им мусор. По нашему настоянию администрация округа организует вывоз отходов сноса здания детского сада», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Всем подмосковным перевозчикам строительных отходов направлено уведомление об обязательном подключении машин к системам контроля.

С 1 июля в Московской области запрещена транспортировка строительного мусора без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и оформления электронного талона. Все перевозки контролируют системы фото- и видео фиксации, в том числе с помощью системы «Безопасный регион».