РИАМО - 16 июл. В первом полугодии 2021 года на Московской железной дороге было совершено 220 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МЖД.

Также сократилось число оставленных без присмотра предметов. В 2021 году обнаружили 46 предметов, а в 2020 году – в 8 раз больше. Специалисты МЖД напоминают, что забытые вещи создают проблемы для движения составов. Рейс может отправиться только после того, как предмет осмотрят сотрудники правоохранительных органов.

Для предупреждения и пресечения нарушений на МЖД реализуется комплекс мероприятий. В них также участвуют сотрудники транспортной полиции и подразделений транспортной безопасности.

Незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта приводит, в том числе, к задержке пассажирских поездов и другим сбоям. А также влечет административную и уголовную ответственность.