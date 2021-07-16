РИАМО - 16 июл. Почти 16 тыс. автомобилей проезжает ежесуточно по первому пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

После открытия 8 июля последних 25 км ЦКАД от М-2 «Крым» до Калужского шоссе интенсивность движения выросла на всех 336,5 км трассы. При этом более 50% поездок совершили жители Москвы и Подмосковья.

За первую неделю полноценной работы первого пускового комплекса (ПК-1), интенсивность движения по нему составила 15 967 машин в сутки. Больше всего машин зафиксировали 9 июля на участке М-4 «Дон» – М-2 «Крым» – 26 104 автомобиля в сутки.

Среднесуточная интенсивность движения на ЦКАД-4 (от М-4 «Дон» до М-7 «Волга») возросла на 14%, с 18 802 до 21 505 автомобилей в сутки.

По состоянию на 14 июля, если сравнивать их с данными начала этого года, среднесуточная интенсивность на четвертном пусковом комплексе выросла на 261% (с 5 211 до 18 827). На ЦКАД-3 (от М-11 «Нева» до М-7 «Волга») – увеличилась на 229% (с 4 652 автомобиля до 15 289). Самым популярным маршрутом ЦКАД стал перегон от трассы М-4 «Дон» до М-5 «Урал».

Среднее количество проездов грузовых транспортных средств в сутки выросло на 330% с 12 099 до 52 024. Только на ЦКАД-1 среднее число проездов грузовиков в сутки в первую неделю полноценной работы первого пускового комплекса составило почти 8 тыс.

За неделю эксплуатации ПК-1 зафиксировано 336 тыс. проездов через рамки взимания платы на ПК-1. С начала эксплуатации ЦКАД (11 октября 2020 года - ред.) по состоянию на 7 июля в 2021 году зафиксировано 20,9 млн проездов через рамки взимания платы, из них 20,2 млн в 2021 году. Доля использование транспондеров с 45% по итогам 2020 года увеличилась до 55%.

8 июля президент России Владимир Путин открыл проезд по участку ЦКАД-1. 25-километровый отрезок кольцевой автодороги проходит по территории городских округов Подольск и Домодедово, а также по Новой Москве. В церемонии открытия движения приняли участие вице-премьер РФ по строительству Марат Хуснуллин, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На последнем отрезке ЦКАД построили 4 транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и 3 эстакады. Стоимость строительства ЦКАД-1 составила 62,6 млрд рублей, большую часть средств на проект выделило государство.

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