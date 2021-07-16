РИАМО - 16 июл. Александр Шварцман из Подмосковья стал чемпионом мира по международным шашкам в 2021 году на соревнованиях в Эстонии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Средний возраст участников финального этапа – 34 года, а Александру Шварцману 53 года. Представитель Подмосковья является самым возрастным чемпионом мира в истории стоклеточных шашек. Этот титул стал пятым в его карьере, своей первый он завоевал 23 года назад. Поздравляю с блестящими выступлениями и победой на чемпионате мира!» – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Соревнования проходили в Таллине с 27 июня по 14 июля. В них участвовали 40 сильнейших шашистов из 18 стран мира. Турнир проходил в 2 этапа. На первом этапе спортсменов разделили на 4 группы по 10 человек. В финал вышли 12 из них.

Второе место тоже занял россиянин – Александр Гетманский, на третьем оказался спортсмен из Нидерландов Рулу Бумстра.

Международные шашки отличаются от русских тем, что поле имеет размер 10 на 10 клеток, вместо 8 на 8. Также есть отличительные нюансы для вывода шашки в дамки.