С понедельника, 19 июля, в Москве и Подмосковье перестает действовать система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Теперь рестораторы будут сами решать, требовать ли QR-код у гостей своих кафе и ресторанов. Какие еще ограничения ослабили в Московском регионе, читайте в материале РИАМО.

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Эпидемиологическая ситуация

Число случаев инфицирования коронавирусом в России ежедневно колеблется в районе 25 тысяч. По данным на 16 июля, за минувшие сутки в стране 25 704 человека заразились Covid-19. В частности, в столице заболели 5382 человека, а в Московской области — 2484.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, число ежедневно выявляемых случаев заражения снизилось благодаря ужесточению ограничений. Об этом на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

«От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований, но и массовой вакцинации», — сказал градоначальник.

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Смягчение ограничений в Москве

В связи с наращиванием темпов вакцинации, власти приняли решение отменить систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, так как данная мера выполнила свою задачу. При этом рестораторы могут самостоятельно решить, будут ли они проверять QR-коды гостей на входе в свои заведения. Поэтому у граждан останется возможность после вакцинации оформить QR-код — соответствующий указ уже подписал Сергей Собянин.

Согласно документу, с понедельника в столице также снимается запрет на работу по ночам для заведений общественного питания. С этого же дня в клубах, барах и на дискотеках разрешат проводить мероприятия, но при условии соблюдения эпидемиологических требований. Вместе с тем открываются детские игровые комнаты, а также возобновляется работа фуд-кортов.

При этом столичный мэр призвал не забывать, что в городе по-прежнему бушует эпидемия. По его словам, гражданам следует и дальше выполнять необходимые санитарные требования, а властям — обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию.

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Ослабление антиковидных ограничений в Подмосковье

В связи со стабилизацией роста заболеваемости коронавирусом в Московской области, губернатор Андрей Воробьев также смягчил ряд антиковидных ограничений в регионе. Так, с 19 июля для мест общественного питания отменяются QR-коды. Эта мера будет носить рекомендательный характер. Теперь рестораторам придется самим решать, оставлять QR-коды в своих заведениях или нет. Если эта мера будет отменена, то работникам придется измерять гостям температуру на входе, а те в свою очередь будут обязаны носить маски вне зависимости от наличия прививки от Covid-19 и соблюдать социальную дистанцию. Глава региона уже подписал соответствующее постановление.

Кроме того, теперь QR-коды не понадобятся и при посещении детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, ночных клубов, дискотек, а также при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.

Согласно документу, также отменяются ограничения по числу посетителей массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

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