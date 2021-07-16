РИАМО - 16 июл. На портале mos.ru с конца 2020 г разместили более 700 объявлений о потере питомцев, уже более 100 кошек и собак вернули домой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы отметили, что обычно для поиска домашних животных люди расклеивают объявления или пользуются сарафанным радио. Теперь с помощью сервиса mos.ru о потере питомца получится предупредить больше людей.

«Запуск сервиса помог объединить неравнодушных москвичей, готовых общими усилиями помочь хозяевам и их домашним любимцам найти друг друга. На сегодняшний день более 100 животных уже вернулись к владельцам или обрели новый дом», - сказали в департаменте.

Сервис запустили в декабре 2020 года, он представляет из себя городскую доску объявлений в электронном виде. Там можно детально описать животное, поставить точку на карте, где его видели последний раз, а также загрузить фотографии. Если информация совпадет с описанием найденного животного, пользователю покажут результат.

Сейчас активны 89 объявлений о потерянных кошках и 27 – о собаках. Москвичи помогли вернуть домой нескольких джек-рассел-терьеров и лабрадоров, немецкого шпица, лайку, таксу, американского стаффордширского терьера и сиба-ину. Среди найденных кошек были шотландская вислоухая, британская, сибирская, бенгальская, сфинкс и ангорская.

Владельцам советуют чипировать животных, тогда их проще будет найти. Сделать это можно в 26 государственных ветеринарных клиниках Москвы.

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