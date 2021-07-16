РИАМО - 16 июл. Жаркая погода имеет влияние на иммунитет человека, в том числе и на его способности справляться с Covid-19, сообщила врач невролог-сомнолог Елена Царева.

Температура воздуха выше 30 градусов, установившаяся в центральной части России, приводит к нарушению сна. Это в свою очередь ведет к сбою ряда функций организма и снижению иммунитета.

«Когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая минимальная за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Кроме этого, могут быть пробуждения и нарушение терморегуляции», – сказала Царева в интервью радио Sputnik.

Все это может привести к повышению пульса и артериального давления у склонных к этому людей.

«Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний», – отметила эксперт.

По ее словам, это особенно опасно во время пандемии коронавирусной инфекции. Для того, чтобы улучшить сон в период аномальной жары, врач рекомендует проветривать спальню и отказаться от одеяла.