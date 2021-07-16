РИАМО - 16 июл. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на реконструкцию производственно-складского здания в селе Внуково Дмитровского городского округа. Для проведения работ создадут 34 рабочих места, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь объекта составит 1 658 квадратных метров. Здание планируется использовать для нужд компании-производителя городской мебели и малых архитектурных форм – металлических и чугунных скамеек, урн, столов, вазонов для растений, велосипедных парковок и других.

Все предметы производятся из современных и экологически безопасных материалов.

«Объект находится на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – пояснила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

На реализацию проекта направят 4 млн рублей инвестиций. Застройщиком станет ООО «Ситимаф». Реконструкцию планируется завершить до конца 2021 года.