РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. С 15 июля жители городского округа Люберцы могут выбрасывать пластиковые крышки в синие баки для вторсырья, предварительно складировав их в пятилитровые бутыли из-под воды, сообщили в пресс-службе регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Сдать крышечки можно в синие сетчатые баки на всех контейнерных площадках городского округа. Кроме того, их по-прежнему будут принимать в офисе регоператора по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3.

«Жители Московской области теперь могут складировать «добрые крышечки» в любой контейнер для вторсырья на территории обслуживания группы «ЭкоЛайн». Компания обеспечит их отбор в рамках системы повсеместного раздельного сбора отходов - все 5-6-литровые емкости, заполненные крышками, отсортируют на заводах, отправят переработчику, а деньги за пластик поступят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», - отмечается в сообщении.

Группа «ЭкоЛайн» и проект «Добрые крышечки» сотрудничают с февраля 2019 года. За время существования проекта по всей стране собрали 425 т «добрых крышечек». Через «ЭкоЛайн» прошло почти 75 т этого пластика. На средства от реализации вторсырья приобрели реабилитационную технику для 49 детей.

Схема «крышки - в бак для вторсырья» заработала сразу в 8 подмосковных городских округах - зоне обслуживания группы «ЭкоЛайн».