РИАМО - 16 июл. Завершилось строительство станции водоподготовки в Можайском городском округе. Инспекторы приступили к проверке объекта, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство велось в графике. Застройщиком выступает АО «ФПЛК МО», — добавил Гарибян.

По проекту, суточная производительность чистой воды составит 4 тыс. кубометров в сутки.

Станцию планируется использовать в хозяйственно-питьевых целях. Она будет снабжать водой поселок Химик и смежную котельную, в том числе для обеспечения жителей населенного пункта горячей водой. Общая площадь станции составила 270 квадратных метров.

«Проверка на объекте продлится до 5 августа. Если инспекторами не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», — объяснил Артур Гарибян.