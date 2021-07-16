РИАМО - 16 июл. В отношении водительницы автомобиля Mazda возбуждено уголовное дело после наезда на троих детей на пешеходном переходе в районе Солнцево на западе столицы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Днем в пятницу девушка 2002 г.р. сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 5 по ул. Авиаторов. 9-месячный ребенок находился в коляске, а дети 4 и 5 лет шли рядом.

Пострадавшие доставлены в больницы Москвы. Одного мальчика эвакуировали на вертолете Центра экстренной медицинской помощи. Всем им оказывается необходимая помощь.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).