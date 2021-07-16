РИАМО - 16 июл. Завершено строительство школы на 1,3 тыс мест для ЖК «Испанские кварталы» в деревне Николо-Хованское поселка Сосенское в новой Москве, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Инвестор строил трехэтажное здание площадью 17,7 тыс. кв м инвестор передаст в собственность города. Там будут учиться дети «Испанских кварталов», а также соседних поселков и деревень.

Перед зданием расположилась главная площадь, где будут проходить главные школьные мероприятия. Само здание спроектировано по трехлучевой системе. В правом крыле будет находиться начальная школа с малым спортивным залом.

В левом крыле разместятся средние и старшие классы. Тут сделали учебные помещения естественных наук и технологий, универсальные классы и лаборатории с применением технологий интерактивного обучения, а также большой спортзал и зал для альтернативных занятий.

В центральном крыле школы находятся столовая с обеденным залом и классы рекреации. Также там обустроены два многофункциональных амфитеатра для отдыха и школьных мероприятий.

Территорию школы комплексно благоустроили: установили площадки для отдыха и подвижных игр, создали пешеходные дорожки к прилегающей застройке. Покрытие на спортивных площадках сделали из искусственного газона и резиновой крошки.

В заключение Игорь Войстратенко добавил, что на всех стадиях строительства к проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз. Они выявляли нарушения, которые затем оперативно устранялись.

С 2011 года в столице создали 440 зданий образовательных учреждений, среди которых 317 детских садов и 123 школы. В планах на 2021-2023 годы – строительство еще 180 новых зданий школ и детских садов.