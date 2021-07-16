РИАМО - 16 июл. Комитет по туризму Московской области назвал имена лучших по профессии в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Первое место заняли Алла Сидоренко из отеля «Джунгли» в Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

На втором месте – Екатерина Рысакова, работающая в Артурс Village & Spa Hotel (д. Ларево в Мытищах), третье место у Анны Беляковой из гостинично-развлекательного комплекса «Бережки-Холл» в Егорьевске.

Во время испытаний участники номинации продемонстрировали выверенность действий и аккуратность, такт и чистоплотность, внимание к деталям и наблюдательность, а также другие профессиональные и личностные качества.

Комитет по туризму области определяет топ-10 лучших профессионалов сферы в рамках конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области».

Участники конкурса сражаются за победу в номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)» и других.

Ранее ведомство назвало имена лучших поваров, ресепшионистов, мастеров народных художественных промыслов и официантов гостиничной сферы Подмосковья.

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