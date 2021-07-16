РИАМО - 16 июл. Тела 2 человек с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире во Фрязине, следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В квартире находился хозяин жилплощади 1965 года рождения со своей сожительницей 1975 года рождения. По предварительной информации, они злоупотребляли алкогольными напитками.

Во время осмотра помещения изъято гладкоствольное ружье, патроны и разрешение на хранение оружия на имя владельца квартиры.

Следователи вместе с криминалистами осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.