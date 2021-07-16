РИАМО - 16 июл. Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что после того, как телефон попал в воду, его нужно сразу достать и положить на сухое место на сутки, сообщает «Вечерняя Москва».

Пока он будет сохнуть, нельзя нажимать кнопки телефона, включать его и трясти.

«Во-первых, помните, что современные телефоны — водостойкие и, если вы быстро вытащили устройство, возможно, оно будет невредимым. В то же время после того, как вы достанете устройство из воды, не включайте его какое-то время. Лучше всего — отложите в сухое место на сутки», — рассказал Кувиков.

Если телефон не заработал, то его все равно нельзя включать, трясти или нажимать на нем кнопки. Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей.

Другими способами сушить телефоны нельзя. Лучше всего сходить в мастерскую, где это сделают профессионалы.

Самое главное — помнить, что связь обеспечивает SIM-карта. Даже если карточка повредилась, ее можно быстро восстановить в ближайшем офисе оператора связи и, как правило, бесплатно. А новый телефон можно всегда одолжить у друзей или коллег на работе.