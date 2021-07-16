РИАМО - 16 июл. Рабочие приступили к ремонтным работам участка Коксогазового путепровода на 25 км МКАД, который пройдет поочередно на пяти полосах по внутренней стороне кольцевой дороги, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В рамках ремонта планируется заменить гидроизоляцию сооружения, а также положить новое асфальтобетонное покрытие. Затем на отремонтированный участок нанесут дорожную разметку.

В этом месте асфальт меняли три года назад. Гарантийный срок службы истек в мае этого года. Кроме того, защитный бетонный слой и гидроизоляция не обновлялись с момента постройки путепровода.

Автомобилистов предупредили о проведении ремонтных работ с помощью сигнальных огней и временных дорожных знаков.