РИАМО - 16 июл. Из-за прогнозируемой в пятницу грозы жителям столицы не стоит укрываться под деревьями и не рекомендуется парковать вблизи них автомобили, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, с 13:00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Максимальная температура в Москве составит 31-33 градуса, в области — 28-33 градуса. Ветер западного, северо-западного направлений разовьет скорость 3-8 м/с, при грозе его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Атмосферное давление будет в рамках нормы — 745 мм рт. ст.