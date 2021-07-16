РИАМО - 16 июл. В текущем году колледжи и вузы страны заключили более 1,5 тыс. договоров на обучение по программам средне-специального направления, специалитета и ординатуры с абитуриентами из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы думаем о будущем уже сегодня. Впереди ребят ждут вступительные экзамены, а после окончания обучения они придут работать в наши медицинские организации. В нынешнем году мы заключили порядка 1 тыс. договоров на целевое обучение в специалитете, около 400 – в ординатуре и еще 100 - в колледжах», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Самыми востребованными направлениями среди абитуриентов стали: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, кардиология, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, рентгенология.

Медучреждения Московской области длительное время сотрудничают с ведущими российскими медицинскими вузами и оплачивают обучение будущих специалистов.

Студенты поступят по целевым договорам в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Рязанский и Тверской медицинские университеты и др.