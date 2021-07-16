РИАМО - 16 июл. Пользователям интернета стал доступен онлайн-сервис РИАМО со сроками проведения социальной газификации в Подмосковье. Сервис расположен по ссылке.

Чтобы узнать, когда в том или ином населенном пункте будет проводиться соцгазификация, необходимо ввести адрес в специальной строке. Далее пользователю покажут период проведения работ. Ссылкой на сервис и полученные результаты можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке. Подключать будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.

Планируется, что в рамках президентской программы до конца 2022 года в Подмосковье будет газифицировано более 110 тыс. домохозяйств. Приоритетными территориями стали Раменский, Одинцовский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Рузский округа, а также Истра и Домодедово. График проведения работ по социальной газификации на всех территориях уже сформирован.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>