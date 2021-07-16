РИАМО - 16 июл. Новый дом построят в составе жилого комплекса «Саларьево парк» в поселении Сосенское новой Москвы. В нем запроектировано 17 этажей и 192 квартиры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя ведомства Анастасии Пятовой, девелопер ПИК уже получил разрешение на строительство корпуса №53 в ЖК вблизи деревни Николо-Хованское. Его общая площадь составит порядка 12 тыс. квадратных метров, а площадь всех квартир – около 7,8 тыс. квадратных метров.

В здании будут предусмотрены кладовые помещения, а под коммерческие объекты запланировано 500 квадратных метров.

«Саларьево парк» - это крупный ЖК, который возводится в новой Москве. На его территории предусмотрено размещение нескольких десятков корпусов, а также социальной и коммерческой инфраструктуры.

Часть жилых домов и социальных объектов уже введена. Например, открыта школа и три детских сада.