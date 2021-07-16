РИАМО - 14 мая. В Ленинском городском округе Подмосковья нарушили порядок проведения аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Галактика» на действия муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис» и муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа «Центр торгов» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в городе Видное.

При рассмотрении жалобы установлено, что комиссия по осуществлению закупок неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе заявке участника закупки.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии и выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.