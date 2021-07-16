РИАМО - 16 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Каширу навестил ветерана Великой Отечественной войны, 97-летнюю Веру Ивановну Панову, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Женщина является самым старшим участником премии «Наше Подмосковье». В 2019 году губернатор вручил Вере Ивановне награду за проект «Они ковали Победу», который посвящен памяти воинов-каширян, павших в войне.

Она ведет активную общественную деятельность. В составе Совета ветеранов городского округа Кашира возглавляет работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. Выступила с инициативой по строительству обелиска в микрорайоне Кашира-2 на Аллее Славы, которая получила одобрение.

«Вера Ивановна, я хочу вас поблагодарить за ваши добрые дела, за активную позицию, за то, что вы у нас есть. Крепкого вам здоровья», - сказал Андрей Воробьев.

Большая часть жизни Веры Пановой связана с медициной. Когда началась Великая Отечественная война, она работала медсестрой хирургического отделения в больнице г. Каганович Каширского района. В 1942 году ее призвали в ряды Советской армии, где молодая девушка служила сержантом-санинструктором в войсках ПВО. Победу встретила в Польше.

После войны она окончила Рязанский мединститут и вернулась работать в Каширу. Более 40 лет проработала медиком. Не понаслышке знает, как важно заботиться о здоровье - своем и окружающих. В январе этого года сделала прививку от коронавируса.

«Я привилась на второй день после того, как объявили о возможности вакцинации людям старше 65 лет. Очень этого ждала. Перенесла прививку хорошо, температуры не было, никаких изменений - тоже. И после второй прививки все было хорошо. Всем говорю: прививайтесь, чтоб не болеть. Я хочу поблагодарить губернатора за большое внимание к малым городам, в том числе Кашире. У нас сейчас парк преобразился, идет ремонт подъездов, дорог. Сейчас даже во дворах везде хорошие дороги», - добавила ветеран.

Реализация программы по комфортной городской среде

Андрей Воробьев также проверил, как в Кашире реализуется президентский проект «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году проект благоустройства муниципалитета стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«С одной стороны люди чувствуют изменения, им нравится. С другой - всегда есть следующий этап. Здесь нужна набережная, будем ее делать. Жители нас поддерживают - это самое главное», - сказал Андрей Воробьев.

В прошлом году был благоустроен исторический центр Каширы. В сквере имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Моргунова организованы пешеходные пространства, обновлено освещение, установлены малые архитектурные формы. На всем протяжении ул. Советской расширены тротуары, сделаны безбарьерные пешеходные и велосипедные маршруты.

Воссоздан исторический вид Хлебной площади. Водонапорная башня изменилась как внешне, так и внутренне. Сюда можно зайти и попробовать знаменитый каширский хлеб. В кинотеатре «Родина» спустя долгие годы возобновились кинопоказы.

В этом году продолжается благоустройство городского парка. В рамках 1-го этапа здесь обновили старую входную группу, добавили еще одну - со стороны ул. Гвардейская. Появилась зона для выгула собак, универсальная площадка для игры в теннис, футбол и хоккей. Отремонтировали также мост через овраг, установили дополнительное освещение. Также обустроят детский автогородок и веревочный парк.

«Наша задача - сделать так, чтобы в каждом городе не просто были парки, это само собой разумеющееся, а важно наполнить их содержанием. Чтобы жителям и гостям Подмосковья было где пообщаться, отдохнуть, прийти с семьей, посидеть, покушать в уютном кафе. В некоторых парках проходят выступления местной самодеятельности, это тоже нравится людям», - сказал губернатор.