РИАМО - 16 июл. На соискание премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» заявлено 77 социально значимых проектов от жителей Ленинского округа, речь идет об общественниках, врачах, учителях, спортсменах, студентах и других активных жителях муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В 2020 году лауреатами премии стал каждый седьмой соискатель из Ленинского округа. От лица жителей желаю удачи всем нашим участникам и в этом году», — сказал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Заявки распределены по категориям следующим образом: в номинации «Территория перемен» представлены 28 проектов, «Место перемен» и «Округ перемен» — по 21 заявке, «Область перемен» — 7.

Всего на премию претендуют более 6,5 тыс. участников со всего Подмосковья. В ходе второго этапа конкурса путем народного голосования, которое продлится до 25 июля, будут определены 1200 номинантов. Из них до 18 августа члены жюри выберут 500 победителей.

Премия губернатора присуждается с 2013 года. Поддержать участников и проголосовать за проекты можно на официальном сайте премии.