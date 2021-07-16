РИАМО - 16 июл. Официальный сайт Минобороны РФ в пятницу подвергся DDoS-атаке, передает ТАСС.

«Официальный сайт Минобороны России в сети Интернет подвергся DDoS-атаке, в результате которой часть пользователей может испытывать трудности с доступом к его содержимому», — сообщили в министерстве.

Ранее интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера.

В ведомстве уточнили, что источник атаки на сайт находится за границей. Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны не допущено.

В настоящий момент страница mil.ru уже доступна для пользователей.

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