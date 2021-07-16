РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В подмосковных Котельниках около 200 сотрудников работает на предприятии, которое занимается производством сухих строительных смесей, сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель главы администрации городского округа Мария Галузо провела рабочую встречу на предприятии Группы компаний «Юнис». Оно занимается производством сухих строительных смесей. В настоящее время предприятию удалось набрать большие обороты за счет выполнения поставок заказчикам, среди которых такие гипермаркеты, как «ОБИ» и «Максидом», расположенные в Котельниках.

Также в ходе визита на предприятие обсуждали соблюдение норм санитарной безопасности. На предприятии работает около 200 сотрудников. Руководство в целях поддержки своих сотрудников организовало проведение исследований для каждого из них на наличие антител к коронавирусу, а также компанию, позволяющую всем сотрудникам предприятия сделать прививки.