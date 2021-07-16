РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Первого сентября в городском округе Люберцы распахнут двери четыре образовательные организации: три школы и один детский сад, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«К новому учебному году откроют двери четыре учреждения-новостройки: лингвистическая школа на 1 500 мест в Люберцах, школа на 1 100 мест в поселке Мирный и второй корпус на 1 100 мест школы №28 в Люберцах. Кроме того, начнет работу детский сад №96 «Радуга» на 360 мест в микрорайоне Новокрасково», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что в текущем году планируется завершить строительство очень важного объекта – пристройки на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино. Ее возводят в рамках президентского проекта «Образование».

«В первом квартале 2022 года в новой 4-этажной пристройке сможем разместить средние и старшие классы», - заключил Ружицкий.