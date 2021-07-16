РИАМО - 16 июл. За первое полугодие 2021 года свыше 40 тыс. учащихся 5-9-х классов посетили предприятия народно-художественных промыслов Московской области, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Предприятия народно-художественных промыслов включены в список рекомендованных для экскурсионного посещения школьниками.

В ходе экскурсионных поездок школьники побывали на Гжельском фарфоровом заводе, Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, посетили Жостовскую фабрику декоративной росписи, Павловопосадскую платочную мануфактуру и другие.

Цель экскурсий на предприятия народных промыслов – знакомство школьников с подмосковными ремесленными традициями, повышение привлекательности производств.

В Московской области 19 предприятий указанного профиля представляют свыше 60% видов промыслов всей страны.

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