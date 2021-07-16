РИАМО - 16 июл. За минувшие сутки в Подмосковье наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Раменском округе (325), Балашихе (312), Люберцах (201), Одинцовском округе (162) и Королеве (120). Об этом сообщает региональный опрештаб по ситуации с Covid-19.

104 заболевших выявили в Солнечногорске, 96 – в Домодедове, 95 – в Мытищах, 90 – в Красногорске, 84 – в Химках, 81 – в Подольске, 65 – в Ленинском округе, 54 – в Орехово-Зуевском округе, 46 – в Лобне, 44 – в Пушкине, 43 – в Богородском округе, по 41 – в Дмитрове, Коломне и Сергиево-Посадском округе.

В Лыткарине зафиксировано 37 случаев, в Жуковском и Ивантеевке – по 34, в Волоколамске – 32, в Павловском Посаде – 30, в Реутове – 25, по 22 – в Ступино, Наро-Фоминском округе и Чехове, по 19 – в Луховицах и Рузском округе, 18 – в Можайске, 15 – в Бронницах, 13 – в Серпухове.

По 12 – в Озерах и Щелкове, 10 – в Егорьевске, 9 – в Клину, по 8 – в Серебряных Прудах и Электрогорске, по 4 –во Власихе, Воскресенске, Шатуре и Долгопрудном, 3 – в Краснознаменске, по 2 – в Котельниках и Черноголовке, по 1 – в Дзержинском и Дубне.

Ни одного случая не выявили в Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине, Кашире, Пущине, Красноармейске, Противне, Фрязине, Шаховской, Молодежном, Рошале и Талдомском округе.

Всего на территории Подмосковья за сутки зарегистрировали 2484 случая заболевания Covid‑19. На данный момент в регионе выявлено 354 959 случаев. Вылечили 285 191 человек, умерло 6838 заболевших.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин поблагодарил рестораторов и москвичей за ответственное отношение к вакцинации.

Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики.

- QR‑коды отменят с 19 июля для посещения ночных клубов в Подмосковье. Однако при посещение этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Москве снимут ограничения на посещение детских игровых комнат. Нужно будет соблюдать санитарные требования.

- Запрет на проведение мероприятий в ночных клубах и барах снимут в Москве с 19 июля. С этого же дня система QR‑кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.