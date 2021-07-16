РИАМО - 16 июл. Московское областное УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Стройразвитие» на сумму более 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее управлением на основании материалов Озерской городской прокуратуры Московской области возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Стройразвитие М», ООО «Ремстройдор», ООО «Стройразвитие» и ООО «Ступино-Строй» из-за заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Торги проводили ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области», муниципальное учреждение дополнительного образования «Озерская детская школа искусств», комитет по конкурентной политике Московской области, МКУ городского округа Озеры «Центр конкурентных закупок», на право выполнения работ по капитальному ремонту зданий поликлиник, больниц, МУ ДО «Озерская ДШИ».

Московским областным УФАС России ООО «Стройразвитие» признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и принято решение о передаче материалов для привлечения компании к административной ответственности.