РИАМО - 16 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил рестораторов и москвичей за ответственное отношение к вакцинации и снижение заболеваемости коронавирусом в столице, сообщает ТАСС.

«Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики», - сказал Собянин.

Также он поблагодарил жителей столицы за активное участие вакцинации и ответственное выполнение требований врачей и Роспотребнадзора.

«Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных», - подчеркнул мэр.

Ранее Собянин отменил обязательную проверку QR-кодов о вакцинации при входе в рестораны Москвы. Последние недели ее наличие было необходимым условием для посещения заведений общепита. Теперь рестораны могут осуществлять контроль по желанию.

16 июня в Москве объявили обязательную вакцинацию 60% граждан занятых в сферах торговли, услуг, транспорта и в других сферах. В некоторых сферах прививки хотя бы одним компонентом сделали уже более 70% сотрудников.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин поблагодарил рестораторов и москвичей за ответственное отношение к вакцинации.

Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики.

- QR‑коды отменят с 19 июля для посещения ночных клубов в Подмосковье. Однако при посещение этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Москве снимут ограничения на посещение детских игровых комнат. Нужно будет соблюдать санитарные требования.

- Запрет на проведение мероприятий в ночных клубах и барах снимут в Москве с 19 июля. С этого же дня система QR‑кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.