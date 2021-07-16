РИАМО - 16 июл. Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с МУП «Видновское ПТО ГХ» 9 млн рублей за ущерб, нанесенный реке Купелинке в деревне Сапроново в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В министерство неоднократно обращались жители, жаловавшиеся на загрязнение Купелинки. В ходе расследования выяснилось, что с очистных сооружений предприятия сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды, причем разрешение на пользование водным объектом коммунальщикам не выдавалось. Факт негативного воздействия на реку был доказан», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в работе очистных сооружений выявлен еще рад нарушений. За них на МУП наложили штрафы на сумму 150 тыс. рублей.

Ущерб нанесенный природе оценили более чем 9 млн рублей. Видновским коммунальщикам предстоит возместить ущерб.

Состояние Купелинки остается на контроле Минэкологии Подмосковья.