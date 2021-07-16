РИАМО - 16 июл. Гостям МАКС-2021 напомнили о важности соблюдения правил антитеррористической безопасности. Посетителям рекомендуется сообщать правоохранителям обо всех подозрительных ситуациях, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и области.

Это можно сделать по телефонам горячий линий: ФСБ России – 8 (800) 224-2222, МВД России – 8 (800) 222-7447 и МЧС России – 8 (800) 775-1717

Сотрудники ведомства отметили необходимость соблюдать бдительность и уделять внимание собственной безопасности на общественных мероприятиях. Гостям советуют обращать внимание на подозрительных лиц, которые просят пронести предметы на территорию авиасалона или присмотреть за ними.

Если в районе проведения авиасалона замечена бесхозная вещь (мешки, сумки, чемоданы, даже брошенные автомобили), необходимо зафиксировать время обнаружения и незамедлительно сообщить о находке полиции или организаторам мероприятия.

Такие предметы ни в коем случае нельзя трогать, перемещать или вскрывать. Лучше всего попросить окружающих отойди от предмета и дождаться прибытия оперативно-следственной группы в безопасном месте.

В рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону (МАКС – 2021) аппарат оперативного штаба УФСБ России по Москве и области совместно с оперативной группой в Жуковском, провели командно-штабную тренировки.

В ней приняли участие представители ФСБ России, подмосковных управлений МВД, МЧС и Росгвардии, а также структуры правительства региона. Они отработали вопросы реагирования при угрозе совершения теракта во время массового мероприятия: оцепление района, эвакуацию граждан и недопущение развития паники.

МАКС-2021 пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.