РИАМО - 16 июл. На территории проблемного жилого комплекса «Марьино Град» в новой Москве ввели в эксплуатацию 6 корпусов почти на 900 квартир, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что жилой комплекс находится в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административных округов.

«Речь идет о корпусах 3, 8, 12, 13, 15 и 16. Мосгосстройнадзором оформлено разрешение на ввод», - пояснил заммэра.

Ход строительства корпусов проблемного ЖК постоянно находился на контроле у города.

«Специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС») на разных этапах стройки проводили лабораторно-инструментальные исследования по качеству выполняемых работ. По поручению Сергея Собянина (мэр Москвы - ред.) установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

ЖК «Марьино Град» достраивается компанией Capital Group. Она подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиком «МарьиноСтрой». Из 22 корпусов ранее 9 уже ввели в эксплуатацию. Еще 7 корпусов (1,2,4,5,6,7,9) планируют ввести в третьем квартале 2021 года.