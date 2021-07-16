РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 июл. Автоинспекторы освежили обозначения велосипедных дорожек на набережной, прилегающей к городскому парку культуры и отдыха в Щелкове, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Кроме того, стражи порядка провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями о необходимости передвигаться по велосипедной дорожке только при использовании средств индивидуальной мобильности. Нахождение пешеходов на велосипедной дорожке может создать помехи для движения, именно поэтому пешим участникам необходимо передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам.

Полицейские акцентировали внимание на обязательном использовании защитной экипировки при эксплуатации современных средств передвижения. Участникам мероприятия вручили тематические памятки, в которых в доступной форме разъяснены основные меры безопасного использования средств индивидуальной мобильности.