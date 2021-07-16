РИАМО - 16 июл. В Москве по выделенным полосам ездят уже 15 экспресс-маршрутов автобусов между окраинами и центром города, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По выделенной полосе они едут без пробок и с минимумом остановок. Таким образом, автобусы добираются быстрее обычных на 20%. Оплата проезда не отличается от остальных автобусов.

Каждый день экспресс-маршрутами пользуются 130 тыс. человек. С начала года они перевезли 21 млн пассажиров.

В столице работают уже 50 маршрутов электробусов. До конца года планируют сделать экологичными еще примерно 25 маршрутов. К 2030 году весь парк автобусов в Москве хотят сделать электрическим.