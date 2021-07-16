РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Почти 8 кубометров мусора собрали участники субботника на берегу реки в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Очистка береговой зоны реки Баньки в районе Оптического проезда состоялась в пятницу в рамках всероссийской акции «Вода России».

В экоакции приняли участие волонтеры горокруга, сотрудники отдела реализации программ и экологии администрации муниципалитета, МБУ «Красногорская городская служба» и подрядной организации. В результате собрано порядка 8 кубометров бытовых отходов, из воды поднято пять автопокрышек.

В нынешнем году запланировано проведение шести субботников на водных объектах округа. Помимо акций по очистке береговых зон, администрация Красногорска совместно с ГКУ МО «Мособллес» проводит субботники на участках лесфонда в местах массового пребывания и отдыха граждан. За 2021 год организовали более 15 мероприятий, по итогам которых собрали и вывезли более 80 кубометров мусора.



