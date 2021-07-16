РИАМО - 16 июл. Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют грозу, ливень и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с в пятницу в Москве, с 13 часов до конца суток в городе объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Водителям советуют во время грозы снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров. Нужно быть предельно внимательными, так как грозы снижают видимость. Парковаться стоит подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Во время грозы опасно укрываться под деревьями – в них может ударить молния. Нельзя оставлять детей без присмотра в плохую погоду.

В пятницу столбики термометров в Москве к полудню поднялись выше 30 градусов. Осадки должны охладить воздух.

На предстоящие выходные в Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары. Температура воздуха поднимется до +32 градусов.

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