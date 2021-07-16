РИАМО - 16 июл. В столице с 19 июля открываются детские игровые комнаты, их можно будет посещать при условии соблюдения санитарных требований. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

С этого же дня система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.

С 28 июня в заведения общепита в Москве можно было попасть только по QR-кодам или отрицательному ПЦР-тесту.

Ранее мэр Москвы сообщил, что пока ситуация с Covid-19 в городе остается сложной, однако основные показатели улучшаются четвертую неделю.

За сутки в Москве выявили 5382 новых случая Covid-19, госпитализированы 1474 человека. Вылечились 8032 пациента.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин поблагодарил рестораторов и москвичей за ответственное отношение к вакцинации.

Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики.

- QR‑коды отменят с 19 июля для посещения ночных клубов в Подмосковье. Однако при посещение этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Москве снимут ограничения на посещение детских игровых комнат. Нужно будет соблюдать санитарные требования.

- Запрет на проведение мероприятий в ночных клубах и барах снимут в Москве с 19 июля. С этого же дня система QR‑кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.