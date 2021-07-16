РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Школьников городского округа Люберцы приглашают принять участие в V Общероссийском фестивале интеллектуальных игр «Андромеда - 2021», сообщает центр развития интеллектуальных игр «РАИК».

АНО «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК», Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» совместно с партнерами проводят V Общероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Андромеда - 2021». Мероприятие будет проходить для школьников 1-11 классов с 25 сентября по 10 октября в Москве.

Принять участие в фестивале могут команды образовательных учреждений, детских и молодежных клубов, центров дополнительного образования и прочих профильных организаций Москвы, Московской области и других регионов РФ, а также команды, собранные родителями, иными инициаторами, участники которых соответствуют возрастной категории.

В программе фестиваля собраны самые популярные командные интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?»/«Что? Где? Почему?», «Своя игра», «Эрудит-квартет», «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок». Всего будет 8 кубковых и 24 медальных зачета.

Мероприятие проводится без взносов, все команды участвуют бесплатно. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.