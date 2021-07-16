РИАМО - 16 июл. В Москве в 2022 году первые пассажиры зайдут на борт электрических судов. Они будут быстрее другого общественного транспорта до 5 раз, сообщил РИАМО заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Ежедневно данный вид транспорта будет перевозить по 15-16 тыс. человек.
Ранее Ликсутов сообщал, что речные электросуда будут на 100% экологичными, без вредных выбросов. Это очень важно для московской акватории и здоровья всех жителей.
Первыми запустят 2 маршрута: Фили – Киевский вокзал и Автозаводский мост – Печатники. Это даст возможность быстрее передвигаться по городу 1,5 млн москвичей. Оплатить проезд можно будет «Тройкой». Кроме того, в рамках запуска водного транспорта планируется реконструкция причалов и улучшение их доступности.
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