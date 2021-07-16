РИАМО - 16 июл. Парадные ворота и скульптуры Воспитательного дома на Солянке отреставрируют в 2021 году, заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Планируется, что в этом году без привлечения бюджетных денег эти ворота, эти скульптуры будут приведены в порядок», - сказал Емельянов.

Он отметил, что эту работу проведет Российская ассоциация реставраторов совместно с волонтерами.

«Сохранение культурного наследия невозможно без широкого привлечения общественности и волонтерских организаций. Мы подписали соглашение с Российской ассоциацией реставраторов», - заключил Емельянов.

Московский императорский воспитательный дом — заложен в 1764 году по инициативе просветителя И. И. Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной 379 м).