РИАМО - 16 июл. Около 500 объектов и памятников взяли под госохрану в российской столице, это больше, чем в других городах Европы, заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«За последние годы, если сравнивать крупнейшие исторические города Европы, в Москве принято под государственную охрану больше всего объектов. Около 500 объектов и новых памятников», — сказал Емельянов.

Он отметил, что это влечет за собой финансовые обязательства со стороны города.

«Мы видим задачу, чтобы как можно больше москвичей и гостей Москвы интересовались архитектурой», — заключил Емельянов.

Более 1,6 тыс. исторических зданий и памятников отреставрировали на территории столицы за прошедшие 10 лет, на сегодняшний день в работе находится еще около 1 тыс. объектов.

Ранее Емельянов сообщал, что около 1,5 тыс. проверок объектов культурного наследия провели в столице с начала 2021 года.