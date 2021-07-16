РИАМО - 16 июл. Полиция остановила автомобиль такси на улице Мало-Нагорная в подмосковном Видном и задержала 22-летнего пассажира с 2 кг наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При досмотре транспортного средства возле заднего правого пассажирского сидения полицейские обнаружили и изъяли 4 полиэтиленовых пакета, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Химическое исследование показало, что это N-метилэфедрон, общей массой более 2 кг», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Молодой человек заключен под стражу.