РИАМО - 16 июл. С 19 июля на территории Подмосковья отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье наблюдается стабилизация роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С 19 июля система QR-кодов в подмосковном общепите будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. При этом организациям и предпринимателям предоставлено право самостоятельно принять решение о допуске только посетителей, имеющих QR-код.

Кроме того, предъявление QR-кода больше не будет обязательно при посещении: детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, ночных клубов, при использовании инфраструктуры парков культуры и отдыха.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Подмосковье привились более 2,4 млн человек. Это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.