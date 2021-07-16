РИАМО - 16 июл. Специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют грозы, ливень и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с 16 июля, начиная с 13 часов дня и до конца суток. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Во время грозы жителям региона советуют не прятаться от молний под одиноко стоящими деревьями или металлическими конструкциями и не подходить близко к проводам, водостокам и электробытовым приборам. Людям из сельской местность рекомендуют закрыть окна, двери и дымоход, а также не растапливать печь.

Водителям советуют переждать ливень на обочине, но избегать парковки под рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями.

Во время сильных порывов ветра не стоит находиться на улице. Лучше избегать шатких строений и убрать все вещи со двора и с балконов.

В случае необходимости за помощью следует обращаться по телефону доверия 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

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