Социальная газификация – это президентская программа догазификации населенных пунктов с бесплатным доведением газа до границ участка. Она стартовала летом 2021 года и продлится до 1 января 2023 года. В регионе уже начали работать штабы социальной газификации, которые помогут координировать всех участников процесса.

Приоритетными территориями программы стали Раменский, Одинцовский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Рузский округа, а также Истра и Домодедово. При этом в настоящее время сформирован график проведения всех работ по социальной газификации в населенных пунктах Московской области.

С помощью сервиса РИАМО можно узнать сроки подведения газа на определенном участке. Он работает достаточно просто: в поле нужно указать населенный пункт, и пользователь сразу увидит срок газификации. Поделитесь результатом с друзьями, чтобы они могли узнать сроки газификации на интересующих их территориях.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>