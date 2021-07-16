РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске торжественно открыли 4 детские игровые площадки, построенные по губернаторской программе «Наше Подмосковье», сообщается на сайте администрации округа.

Четыре современные и безопасные межквартальные детские игровые площадки по программе губернатора Московской области были открыты 15 июля по адресам: Октябрьский проспект, 13 и 15; улица Академика Доллежаля, 30 и 32; улица Филиппова, 20А и Веллинга, 14А.

Площадки на Октябрьском проспекте и улице Академика Доллежаля имеют площадь 450 кв. м. Они оснащены всем необходимым для детей: качелями, детскими горками, песочницей, каруселями, элементами для лазания, гимнастическим комплексом, обе имеют безопасное всесезонное резиновое покрытие. Здесь установлены новые лавочки, урны для мусора, информационные стенды о компании, ответственной за площадку.

В целях безопасности каждая площадка отделена со стороны примыкающей дороги невысоким ограждением.