РИАМО - 16 июл. С 19 июля система QR-кодов в подмосковном общепите будет носить не обязательный, а рекомендательный характер. Предприниматели сами решат, оставить их в своем заведении или отменить, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», - сказал Воробьев.

Он отметил, что бизнес уже давно предлагал смягчить требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита.

«Все эти меры – чтобы облегчить работу экономики, но прививка по-прежнему важна и нужна. Без нее все мы уязвимы, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких и найдите время дойти до ближайшего пункта вакцинации», - добавил губернатор.

Воробьев также поблагодарил жителей за прохождение вакцинации от коронавируса и соблюдение санитарных требований.

«Спасибо нашим жителям – соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек – это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет», - сказал Воробьев.

Систему входа в кафе и рестораны по QR-коду ввели в Подмосковье 28 июня. QR-код подтверждает получение второго компонента вакцины от Covid-19 или однокомпонентной вакцины, либо перенесенную в последние полгода коронавирусную инфекцию. Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале госуслуг.

Смягчение антиковидных ограничений в Подмосковье стало возможным благодаря стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.