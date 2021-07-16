РИАМО - 16 июл. Около 1,5 тыс. проверок объектов культурного наследия провели в столице с начала 2021 года, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он напомнил, что в городе действует система контроля объектов культурного наследия, которая включает мониторинг и реагирование на запросы граждан.

«За первые полгода (2021 года - ред.) проведено порядка 1,5 тыс. контрольных мероприятий. Были случаи приостановки работ. Но за последние годы количество работ, приостановлениях нами, а также серьезных нарушений, постепенно уменьшается», — сказал Емельянов.

Он отметил, что это свидетельствует о росте интереса собственников и москвичей к архитектуре.

«За полгода на горячую линию поступило 34 обращения, каждое из которых было внимательным образом рассмотрено», — заключил глава Мосгорнаследия.